إقبال المواطنين على جبال الملح وشاطئ بورفؤاد خلال ثانى أيام عيد الأضحى

بورسعيد - محمد عزام

شهد شاطئ مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، إقبالاً كبيراً من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتزامن مع إرتفاع درجات الحرارة.

وحرص المئات من الأطفال علي السباحة داخل مياه شاطىء مدينة بورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي علي ساحل البحر المتوسط هذا بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات" إلى جانب انتشار المنقذين والبالغ عددهم 6 منقذين بطول الشاطىء تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر.

وفي السياق ذاته تشهد مدينة بورفؤاد خلال أيام عيد الأضحى المبارك توافد المئات من رحلات اليوم الواحد لزيارة معالم مدينة بورفؤاد التاريخية بالإضافة إلى زيارة جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد وزيارة فيلا الرئيس الراحل أنور السادات وإلتقاط الصور التذكارية وسط فيلات هيئة قناة السويس ذات الطابع الفرنسي القديم وزيارة المجمع الإسلامي بمدخل مدينة بورفؤاد وميدان الملك فؤاد .