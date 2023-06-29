إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى، إثر تناولهم غذاء فاسد، بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبال المستشفى المركزى 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بقيء و مغص، واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم غذاء فاسد داخل منزلهم بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا.

واستقبل المستشفى المركزى كلا من وهم "نادي.أ.ح"، 45 عامًا، و زوجته "نادية.ح.ح"، 40 عامًا، وأبنائه "أحمد"، طفل عمره عامين، و"رحمة"، 11 عامًا.د ، مصابين بادعاء تسمم غذائى وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.