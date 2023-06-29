اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 10:07 م
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إصابة سائق بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية

الخميس، 29 يونيو 2023 09:51 م
إصابة سائق بطلق نارى فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالإسماعيلية إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أصيب سائق بطلق نارى أثناء سيره بالصدفة فى دائرة قسم ثان الإسماعيلية أثناء نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة القسم، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافه.
 
تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة سائق بطلق نارى أثناء سيره بالشارع مستقلا سيارته، وذلك أثناء مشاجرة بالأسلحة النارية بدائرة قسم ثان الإسماعيلية. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم نقل المصاب ويدعى على جابر أحمد مصاب بطلق نارى. تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافه ورعايته طبيا. جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق. 

الاسماعيلية

مشاجرة بالاسلحة النارية

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