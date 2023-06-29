إسعاف البحر الأحمر تنفذ خطة انتشارها بالشواطئ المختلفة خلال إجازة عيد الأضحى

تنتشر سيارات مرفق اسعاف البحر الأحمر ، بالشواطئ والمتنزهات المختلفة على طول الساحل، تنفيذا للخطة التى تم وضعها خلال إجازة العيد تحسبا لحدوث أى طوارئ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة ورفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الخدمية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى.

وأعلن مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب التام لتأمين الشواطئ العامة والطرق المؤدية من والي المحافظة الساحلية تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، قال الدكتور شادي باسم مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، أنه تم الدفع بـ82 سيارة إسعاف، و1 سيارة تدخل سريع، و1 سيارة مكافحة عدوى، و2 سيارة حضانة، بالإضافة إلى 6 سيارات دفع رباعي.

وأكد مدير مرفق الإسعاف، أنه تم وقف الإجازات لجميع الاطقم الطبية بمرفق الإسعاف حيث يتواجد 169 مقدم خدمة إسعافية، و210 سائق، و11 فردا بغرف العمليات التي تعمل علي مدار اليوم لتلقي البلاغات ومواجهة أي حالات طارئة، بالإضافة إلى 8 مشرفين متابعة السيارات.