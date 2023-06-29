إزالة حالات تعد فى 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ واستمرار الحملات

شنت مجالس ومراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات، لليوم الثاني على التوالي، على الأراضي الزراعية في المهد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة رؤساء مجالس مدن كفر الشيخ والحامول والرياض وفوه، ومحمد الماوي، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة.

تابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالة تعد على الأرض الزراعية، مشددا على رفع شدة خشبية بعزبة الشبعان بنطاق قريه الرغامة، مؤكدا أنه لا تهاون مع من تعدى على الطرق والأراضي الزراعية.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية رزقة آماي، التابعة لقرية محلة موسى، حيث تم ردم حفر الأرض الزراعية تمهيداً لوضع أساسات الخراسانة المسلحة، وتم إيقاف الأعمال وردم الحفر، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف، موجها باليقظة التامة، والمتابعة على مدار اليوم والأيام القادمة، لمنع جميع أنواع التعديات والمخالفات، والتعامل الفوري معها بنطاق قرى مركز كفر الشيخ.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية، بقرية أبو دراز التابعة، موجها بمتابعة التعديات وإزالتها في المعهد، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، فجرى تنفيذ إزالة فورية في المهد عبارة عن سور بالبلوك الأبيض على مساحة 200م بقرية المجاز الشرقي، وجرى تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض، بحضور القسم الهندسي بالوحدة وحماية الأراضي.



جانب من ازالة تعدي على اراضي زراعية



ازالة حالة تعدي على أراضي زراعية بالحامول



إزالة شدة خشبية على أراضي زراعية بالرياض



جانب من التعديات



تعدي على اراضي زراعية بفوه



جانب من التعدي على اراضي زراعية



ازالة تعدي بفوه



إزالة حالة تعدي على أراضي زراعية