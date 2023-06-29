اليوم السابع
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الخميس، 29 يونيو 2023 08:51 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تطلب توضيحا حول موقف عضويتها فى الناتو

الخميس، 29 يونيو 2023 08:00 م
أوكرانيا تطلب توضيحا حول موقف عضويتها فى الناتو وزير الخارجية الأوكراني وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن الوقت قد حان للحصول على توضيح بشأن عضوية أوكرانيا في (الناتو).


جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، وفق بيان نشره كوليبا على حسابه الرسمي بموقع تويتر اليوم، وأوردته وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.


وكتب كوليبا: "خلال مكالمتنا اليوم، أثنيت على الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لجهوده لإنجاح قمة الناتو في فيلنيوس. وتواصل أوكرانيا العمل بنشاط مع جميع حلفاء الناتو لإقناعهم بأن الوقت قد حان لتوضيح عضوية أوكرانيا في الحلف".


كان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قد صرح بأنه خلال قمة الناتو في فيلنيوس الشهر المقبل، تتوقع أوكرانيا تلقي ضمان بدعوة للانضمام إلى الناتو بعد انتصار الدولة في الحرب، إذ أن الشروط الأساسية الثلاثة لكونها عضوا في الحلف قد نفذت بنجاح.


أوكرانيا

الناتو

وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا



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