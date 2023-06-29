اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 يونيو 2023 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها فى 3 مناطق

الخميس، 29 يونيو 2023 09:30 م
أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها فى 3 مناطق الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الخميس، أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على اتجاهات ليمان وباخموت ومارينكا، حيث وقع هناك أكثر من 40 اشتباكا.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن الهيئة قولها "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 11 غارة على مواقع ارتكاز القوات الروسية، منهم خمس غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي وغارة استهدفت مركز قيادة، وتم تدمير مقاتلة روسية من طراز سو-25 وثلاث مسيرات استطلاع".

واستهدفت قوات المدفعية والصاروخية الأوكرانية مستودعا للذخيرة و11 وحدة مدفعية وثلاثة أنظمة صواريخ مضاد للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الروس استخدموا طائرات شاهد، لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي اتجاه مارينكا، صد المدافعون الأوكرانيون جميع هجمات القوات الروسية.

ووفقا لهيئة الأركان، لا يزال احتمال الهجمات الصاروخية والضربات الجوية الروسية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعا.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة