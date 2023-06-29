أوكرانيا: القوات الروسية تركز جهودها فى 3 مناطق

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية عن الهيئة قولها "خلال اليوم الماضي، شنت القوات الجوية الأوكرانية 11 غارة على مواقع ارتكاز القوات الروسية، منهم خمس غارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي وغارة استهدفت مركز قيادة، وتم تدمير مقاتلة روسية من طراز سو-25 وثلاث مسيرات استطلاع".

واستهدفت قوات المدفعية والصاروخية الأوكرانية مستودعا للذخيرة و11 وحدة مدفعية وثلاثة أنظمة صواريخ مضاد للطائرات ومحطتين للحرب الإلكترونية.

وأشارت الأركان الأوكرانية إلى أن الروس استخدموا طائرات شاهد، لمهاجمة أوكرانيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي اتجاه مارينكا، صد المدافعون الأوكرانيون جميع هجمات القوات الروسية.

ووفقا لهيئة الأركان، لا يزال احتمال الهجمات الصاروخية والضربات الجوية الروسية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعا.