ألعاب وعرائس وعروض فنية ورسم على الوجه للأطفال بمراكز الشباب فى بنى سويف

وانطلقت فعاليات اليوم، داخل مركز شباب شريف باشا التابع لإدارة شباب وسط فى ثانى أيام عيد الاضحى المبارك بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب، ورحاب صلاح مدير إدارة الشباب، وهاني ناجى مدير إدارة وسط، وتنفيذ عصام عكاشة مدير المركز ودعاء صلاح المنسق الإعلامي .

تضمنت الفاعليات ألعاب وعرائس وعروض فنية ورسم على الوجه للأطفال وممارسة الرياضة ضمن المبادرة الوزارية بمراكز الشباب "العيد أحلى" التى تهدف لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب.

وشملت الفاعليات التى أشرف عليها مصطفى إبراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بإشراف رحاب صلاح مدير إدارة الشباب التى أشرفت على البرامج والأنشطة التي تقدمها للرواد لتكون جاذبة للنشء والشباب وكافة فئات المجتمع وطوائفه وبحضور هاني ناجي مدير إدارة شباب وسط للدعم.