أسعار النفط تسجل 73.62 دولار لخام برنت و69.23 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس،73.62دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 69.23 دولار.

وتشير أحدث توقعات منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى انخفاض إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2023 بحوالي 880 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق لتصل إلى حوالي 100.7 مليون برميل يوميا، متأثراً بتراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الأمريكية وسط استمرار مستوى التضخم المرتفع، وضعف المؤشرات الاقتصادية في الصين مما يعزز من علامات تباطؤ الطلب المحلي على الرغم من رفع القيود المرتبطة بسياسة منع انتشار فيروس كورونا، وضعف هوامش أرباح مصافي تكرير النفط – لا سيما في آسيا وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير أنه بشكل عام، يتوقع ارتفاع إجمالي الطلب العالمي خلال عام 2023 بنحو 2.3 مليون برميل يوميا ، أي بنسبة 2.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 101.9 مليون برميل يوميا ، وهو نفس مستوى التوقعات السابقة.

في هذا السياق، يتوقع ارتفاع الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2023 بنحو 70 ألف برميل يوميا أي بنسبة %0.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى حوالي 46 مليون برميل يوميا ، مع استحواذ دول الأمريكيتين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على الجزء الأكبر من هذا النمو.

كما يتوقع ارتفاع طلب دول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحوالي 2.3 مليون بي، أي بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 55.9 مليون برميل يوميا، بدعم من الانتعاش الأفضل من المتوقع في أداء الاقتصاد الصيني.

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات لا تزال خاضعة لحالة من عدم اليقين مرتبطة بمجموعة من الشكوك والمخاوف، أهمها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ومستويات التضخم المرتفعة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا، والتحول المحتمل في سياسة الصين بشأن التعامل مع فيروس كورونا، وهو ما كان له دور رئيسي في قرار دول أوبك + الاستباقي بإجراء خفض إضافي طوعي على انتاجها خلال الفترة (مايو 2023 - ديسمبر (2023 بمقدار حوالي 1.7 مليون برميل يوميا، في جهد مستمر ودؤوب لتوفير استقرار مستدام لسوق النفط العالمي.