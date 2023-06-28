23 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بمراكز الشباب والأندية في كفر الشيخ.. صور

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن استعداد 23 ساحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية لإستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وهم "نادى سخا، ساحة نادى City club الإستاد الرياضي، مركز شباب روينة، الحمراوى، أبو طبل، دفرية، الروضة، زهران، الخادمية، نادى سيدى سالم، المنشأة الكبرى، قلين، كفر المرازقة، الغنيمى، ملعب الكردى بقلين، ساحة ستاد شباس عمير، الإستاد الرياضى فى بيلا، الإستاد الرياضى بالزعفران فى الحامول، مركز شباب بلطيم، نادى دسوق الرياضى، مركز شباب قبريط بفوة" و ذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشدد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفا أن مراكز الشباب تستعد لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونبه وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الاضحى المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.