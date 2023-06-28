وكيل صحة الإسماعيلية يطمئن على انتظام العمل بمستشفيات حميات التل الكبير والمركزى

الإسماعيلية- صبرى غانم والسيد فلاح

حرص الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية لتفقد انتظام سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير ومستشفي التل المركزي وذلك وفق خطة التأمين الطبي لوزارة الصحة والسكان خلال فترة الأعياد والاجازات والاطمئنان على كفاءة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات خلال ايام الأعياد.

بدأت الجوله بتفقد "مستشفى حميات التل الكبير" يرافقه دكتور احمد موسي مدير المستشفى وفريق إشراف مديرية الصحة للوقوف على سير العمل بقسم الطوارئ بالمستشفى والمعامل وتوافر ارصدة كافية ببنك الدم وعدم وجود اى نواقص يالمستلزمات والأدوية بصيدلية المستشفى ،كما تفقد قسم الداخلى للأطفال وقدم التهنئة والعيديات للأطفال المرضى واطمأن على حالتهم ومستوى الخدمة المقدمة من خلال ذويهم ،وتابع تواجد جميع الأطقم الطبية بحسب جدول النوبتجيات وقام بمراجعة كشوف المترددين على المستشفى.

واستكمل "حطب" جولته المرورية بمستشفى التل الكبير المركزى وتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ وطوارئ الكلى وتوافر الأدوية بالصيدلية ووجه بضرورة حسن استقبال ومعاملة المرضى وتقديم كافة سبل الرعاية والاهتمام بهم كما أشاد بالأطقم الطبية وانتظام سير العمل بالمستشفى خلال ايام العيد .

وتابع وكيل وزارة الصحة خلال جولته استمرار العمل بمبادرة " 100 يوم صحة " ومؤشرات الاداء بالمستشفى واقبال المواطنين موضحا ان المبادرة تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن).

وتُقدم الخدمة بمبادرة 100يوم صحة من خلال فرق ثابته بالمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية وفرق متحركة بالميادين وأماكن التجمعات وكذلك من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة الى تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها بمستشفيات الاسماعيليه ،فضلا عن انعقاد غرفة للطوارئ طوال 24 ساعة بديوان مديرية الصحة لمتابعة سير العمل وتذليل اى احتياجات او مشكلات قد تعترض سير المنظومة الصحية.