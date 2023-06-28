وكيل "صحة الإسكندرية" تتفقد الوحدات الثابتة والمتنقلة وعدد من المستشفيات.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تفقدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عدد من الوحدات والعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات، يرافقها الدكتورة هبة عارف مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة عبير عنان مدير منطقة شرق الطبية، والدكتورة شريهان فؤاد مدير العلاقات العامة والاتصال السياسى.

بدأت وكيل صحة الإسكندرية ، الجولة التفقدية بالمرور على مركز صحة الأسرة بسموحة، وكان في استقبالها دكتورة دينا مجدي مدير المركز، وتأكدت من تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية والألبان بمرحلتيها الأولى والثانية، وتابعت الالتزام بالتسجيل الإلكتروني بمكتب الصحة، وأكدت على تكثيف تقديم جميع الخدمات الصحية خلال حملة 100يوم صحة .

وتابعت جولتها بالمرورعلى عدد من العيادات المتنقلة بمنطقة شرق الطبية، وقدمت التهنئة والشكر للأطقم الطبية على الالتزام الملحوظ في أداء واجبهم خلال اول ايام العيد لتوفير التأمين الطبي لأكبر عدد من المترددين على المتنزهات وأماكن التجمعات، والتاكد من توافر جميع المستلزمات و أدوية الطوارئ بالعيادات المتنقلة ، ونبهت على الاهتمام بتفعيل جميع مبادرات الصحة العامة للاطمئنان على صحة المواطنين، من خلال حملة 100 يوم صحة.

وتوجهت وكيل صحة الإسكندرية، الي مستشفى أطفال الرمل لمتابعة سير العمل، وكان في استقبالها دكتورة إيمان شكري مدير المستشفى وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية طبقاً للجداول الموضوعة، وتم المرور على الأقسام الداخلية و المبتسرين و العنايات المركزة و المتوسطة وأشادت بدور الصيدلة الإكلينيكية بمختلف الأقسام بالمستشفى ،وأكدت على دورهم الفعال داخل المنظومة الطبية.

واختتمت الجولة بتفقد مركز صحة الأسرة بسان ستيفانو، وكان في استقبالها دكتورة منى عبده مديرة المركز، وتم تفقد الأقسام المختلفة و متابعة سير العمل،بالإضافة إلى خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكتب صحة فلمنج.

وقدمت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بالشكر لكل الفرق الطبية الملتزمة بأداء واجباتها خلال فترة الأعياد لما لمسته من إيمانهم بالمسئولية، و حرصهم على اداء واجباتهم في الاهتمام بصحة كل مواطن على أرض مصرنا الحبيبة.



وحدات صحية متنقلة خلال أيام العيد في الإسكندرية



وكيل صحة الإسكندرية تتفقد الوحدات الصحية الثابتة والمتنقلة



وكيل صحة الإسكندرية تتفقد الوحدات الصحية اول ايام العيد