وسط غموض يكتنف مستقبلها..بيلاروسيا تعرض استضافة فاجنر بقاعدة عسكرية مهجورة

وكالات

استهدفت الولايات المتحدة مجموعة فاجنر الروسية بعقوبات فرضتها على شركات اتهمتها بالتورط في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل المجموعة العسكرية الخاصة، في حين عرضت بيلاروسيا استضافة قوات فاجنر في إحدى قواعدها العسكرية المهجورة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أربع شركات وفرد واحد على صلة بمجموعة فاجنر" ومالكها يفجيني بريجوجين.

وقالت الخزانة الأمريكية -في بيان- إن الكيانات المستهدفة شاركت في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل شركة فاغنر من أجل دعم وتوسيع قواتها المسلحة.

وبينما يكتنف الغموض مستقبل شركة فاجنر، أعلنت بيلاروسيا وصول قائد المجموعة يفجيني بريجوجين إلى مينسك.

وعرَضَ الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو استضافة قوات فاجنر في إحدى القواعد العسكرية المهجورة في بلاده، مما أثار مخاوف لدى الغرب من اقترابها جغرافيا من حدود أوروبا.

ووصلت طائرة بريجوجين إلى بيلاروسيا قادمة من روسيا، وذلك بعد 3 أيام من وقف تمرده على نحو مفاجئ، بينما كان مقاتلو المجموعة يزحفون صوب العاصمة موسكو.