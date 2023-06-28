واشنطن: من المرجح عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع الصين

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المرجح عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، الجمعة، إنه يتعين على الصين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين في الوضع الدولي باستقرار العلاقات بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المراسم الختامية للقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "لي" إن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع باتجاه تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتعارض الحمائية وفك الارتباط وتعطيل سلاسل الإمداد بأي شكل من الأشكال.