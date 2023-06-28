اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 09:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: من المرجح عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع الصين

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:29 م
واشنطن: من المرجح عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع الصين بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المرجح عقد المزيد من اللقاءات رفيعة المستوى مع الصين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، الجمعة، إنه يتعين على الصين وأوروبا التغلب على حالة عدم اليقين في الوضع الدولي باستقرار العلاقات بينهما، وتعزيز التنمية المستدامة للبشرية بشكل مشترك.

 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في المراسم الختامية للقمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد، في العاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

 

وقال "لي" إن الصين، مع المجتمع الدولي، تدفع باتجاه تحرير التجارة والاستثمار وتسهيلهما، وتعارض الحمائية وفك الارتباط وتعطيل سلاسل الإمداد بأي شكل من الأشكال.


الصين

أمريكا

بلينكن

القاهره الاخباريه

أخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

المسلمون حول العالم يحتفلون بعيد الأضحى.. العيد الأبرز رسميا وشعبيا فى روسيا.. ولعبة "خطف الخروف" أبرز مظاهر الاحتفال فى الصين.. وتزيين الأضحية بالألوان فى باكستان وتركيا.. ولقاءات عائلية فى أوروبا وأمريكا

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:00 ص

الصين وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الدفاعي

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. بدء نفير الحجاج من عرفات للمزدلفة.. وإخلاء محطة ببرشلونة بسبب طرد مشبوه.. وفيضانات بتشيلى.. وانهيارات أرضية بالصين.. والاحتلال يعتقل شابين بالقدس

الأربعاء، 28 يونيو 2023 12:00 ص

مصرع 4 أشخاص وفقدان ثلاثة آخرين جراء انهيارات أرضية في جنوب غربي الصين

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 07:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة