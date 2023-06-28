نقابة الأطباء: استمرار تلقى طلبات الترشح بالانتخابات حتى ثالث أيام العيد

كتبت آية دعبس

أكد الدكتور مصطفى عشوب، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الأطباء ، استمرار عمل اللجنة وتلقى طلبات الترشح على مستوى الجمهورية، بالنقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، يومياً حتى أيام الجمعة والسبت، إلى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، والموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك طبقا للائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

وأوضح عشوب، أن العمل مستمر لتلقى طلبات الترشح بالنقابة العامة والفرعيات يوميا بما فيها يوم الوقفة وأول ثلاث أيام فى عيد الأضحى المبارك، وأشار أنه سيتم إعلان أسماء المرشحيين الابتدائية يوم الجمعة 7 يوليو علي ان يتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتي الجمعة 14 يوليو القادم، وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتي الخميس 27 يوليو، وسيتم إعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023.

وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الأطباء، فتح باب الترشح الثلاثاء 20 يونيو 2023، ومن المقرر أن تستمر فى تلقى طلبات الترشح حتى 30 يونيو 2023.

وترشح خلال أول يومين من فتح باب الترشح، 10 أطباء على مقعد النقيب العام للأطباء، هم:

1. د.إيهاب الطاهر

2. د.أيمن سالم

3. د.أسامة عبدالحي

4. د.عبد الإله حجازي

5. د. أحمد حسين

6. د. يحيى النجار

7. د. محمد محمد منير

8. د. جمال عميرة

9. د. علي كامل

10. د. محمد طنطاوي.