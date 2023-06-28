نصائح لحماية عينيك من الشمس خلال الصيف

وفقا لموقع healthline" نعرض أبرز النصائح التى يمكن أن تحمى عينك..

حافظ على نظافة العدسات اللاصقة المناسبة

إذا كنت ترتدى العدسات اللاصقة، فمن الضرورى الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة لتجنب التهابات العين، اتبع تعليمات أخصائي العيون لتنظيف وتطهير واستبدال العدسات، تجنب السباحة أو الاستحمام بالعدسات اللاصقة، لأن الماء يمكن أن ينقل الكائنات الدقيقة الضارة لعينيك.

كن منتبهاً للحساسية

الصيف هو الوقت الذى يمكن أن تندلع فيه الحساسية، ما يسبب أعراضًا غير مريحة لكثير من الأفراد، فيمكن أن تؤثر ردود الفعل التحسسية على العين، ما يؤدى إلى الاحمرار والحكة والرياح، قلل من التعرض لمسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح، عن طريق إبقاء النوافذ مغلقة ، واستخدام أجهزة تنقية الهواء ، وتنظيف أماكن معيشتك بانتظام.

ارتداء النظارات الشمسية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية

عند اختيار النظارات الشمسية، ابحث عن الملصقات التى تحجب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، حيث تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي ، والتهاب القرنية الضوئية (حروق الشمس في العين).

الحفاظ على سلامة العين أثناء الأنشطة الخارجية

عند المشاركة في الرياضات الخارجية أو الأنشطة الترفيهية أو البستنة، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لسلامة العين، ارتدِ نظارات واقية مثل نظارات السلامة أو الرياضة لحماية عينيك من التأثير المحتمل أو الحطام أو المواد الكيميائية الضارة.

حدد موعدًا لفحوصات العين المنتظمة

تعد فحوصات العين المنتظمة أمرًا حيويًا لصحة العين المثلى، يمكن لمهنيي صحة العيون اكتشاف المشكلات المحتملة ومعالجتها مبكرًا ، ما يضمن العلاج السريع ويمنع الضرر طويل المدى.

خذ فترات راحة من الأجهزة الرقمية

يمكن لفترات طويلة من وقت الشاشة ، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية ، إجهاد عينيك والمساهمة في إجهاد العين الرقمي، بعد تمرين يساعد في تخفيف إجهاد العين ويسمح لعينيك بالراحة لحماية رؤيتك.