ميناء دمياط يستقبل 32 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

تابع اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة ميناء دمياط، انتظام حركة العمل بالميناء من خلال مركز العمليات و ادارة الازمات وذلك طوال ايام عيد الأضحى المبارك، وذلك عقب تكليفه رؤساء الإدارات المركزية بالتواجد بالميناء بالتناوب طوال تلك الفترة لمتابعة موقف و سير الأعمال بالتنسيق مع المجتمع المينائي.

واستقبلت ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادرت 13 سفينة أخري كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9681 طن تشمل : 920 طن رمل و 2702 طن كلينكر و 6059 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11412 طن تشمل : 500 طن خردة و 5792 طن ذرة و 250 طن زيت طعام و 1370 طن طن كسب صويا و 3500 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 128887 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 210188 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2586 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 660 شاحنة.

وتشهد ميناء دمياط هذه الأثناء حزمة من المشروعات التنموية أبرزها مشروعات محطة "تحيا مصر 1" والتي تضمنتها الهيئة من أجل تطوير العمل بداخلها، فضلا عن أعمال توسعات الميناء النهري.

وأشار اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إلى أن هناك جهود كبيرة لخدمة المجتمع المينائي في دمياط، موضحا تفعيل بعض الخدمات التي ساعدت كثيرا على إنجاز المهام المطلوبة تيسيرا على الجميع، مؤكدا أن تلك المشروعات التي تشهدها الهيئة حاليا ستكون صاحبة الفضل الأكبر في استعادة ميناء دمياط مكانتها مجددا، لتصبح واحدة من أهم الموانئ المصرية حول العالم.