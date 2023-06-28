مصرع شخص وإصابة 16 آخرين نتيجة انقلاب سيارة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

لقى شخص مصرعه وأصيب 16 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى فايد التخصصي، ونقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.

وتلقى مدير أمن الاسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل على طريق الإسماعيلية السويس أمام شركة الدواجن دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 16 اخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها.