مشايخ ورموز شمال سيناء يحتفلون بعيد الأضحى بديوان المحافظة

شمال سيناء - محمد حسين

احتفل رموز ومشايخ شمال سيناء بعيد الأضحي بديوان عام المحافظة، بلقاء يتجدد كل عيد يجمعهم من كل مناطق وقرى المحافظة لتبادل التهانى.

واستقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عدد من مشايخ القبائل والعواقل ورموز العائلات والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ورجال الدين الإسلامي، في ديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وقدم المشايخ والعواقل والحاضرون التهنئة بالعيد إلى محافظ شمال سيناء وقيادات الدولة، علاوة على تقديم الشكر للرئيس لاهتمامه بسيناء وتنفيذ مشروعات التنمية والتعمير بها.

من جانبه قدم المحافظ التهنئة الي جميع المواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معلنًا عن استمرار عمليات التنمية والتعمير علي أرض المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في شتي القطاعات، مع التركيز على المرافق الخدمية ومشروعات خدمة المواطنين.