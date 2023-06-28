مرور الجيزة تستعد لمواجهة زحام عيد الأضحى المبارك

كتب عبد الرحمن سيد

تستقبل الإدارة العامة لمرور الجيزة، احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، من خلال خطة بغرض تسهيل وتسيير الحركة، وتحقيق أكبر سيولة ممكنة وقت الذروة ، من خلال تكثيف انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق، وبمحيط الفنادق ودور العبادة، وحصرت إدارة المرور جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافات العالية منها "ميدان الجيزة – شارع ثروت – منطقة محور صفط اللبن- شارع البحر الأعظم – ميدان المنيب – شارع فيصل – محور ترعة المريوطية – محور طريق المنصورية – ميدان الرماية – شارع الهرم - مناطق الطالبية وعثمان محرم – محور ترسا – شارع السودان – أعمال مترو الأنفاق بمحور عرابى – أعمال مترو أنفاق جامعة الدول – منطقة الدقى و المهندسين - مناطق ميدان لبنان – شارع النيل ".

وستقوم إدارة المرور بتعزيز والاستعانة بكل قوة من الضباط بالإدارة العامة لمرور الجيزة بما فيهم ضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين بتلك المناطق لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور، و تنسق إدارة المرور مع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، طوال فترة عطلة العيد مع الضابط المعين بغرفة عمليات بطريق الواحات وقت الذروة حرصا على حرصا من الإدارة على تحقيق السيولة المرورية الحدودية، التى تربط بينهما " كوبرى عباس – كوبرى الجامعة – كوبرى الجلاء – كوبرى 6 أكتوبر – كوبرى 15 مايو – كوبرى إمبابة – كوبرى روض الفرج – بشارع الهرم اثناء إنشاء 4 محطات مترو انفاق " كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية للطرق السريعة التى تدخل فى نطاق المحافظة منها "القوس الغربى- محور 26 يوليو – محور المنيب – محور روض الفرج"

وتأتى تلك الجهود ، في إطار استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الفطر لمبارك وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية فى الفترة الأخيرة.