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محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن فى أول أيام العيد ويقدم التهنئة للضباط والجنود

الأربعاء، 28 يونيو 2023 10:31 ص
محافظ بورسعيد يزور قوات الأمن فى أول أيام العيد ويقدم التهنئة للضباط والجنود المحافظ ومدير الأمن
بورسعيد - محمد عزام

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قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أسمى معانى التهنئة إلى رجال الشرطة "ضباط وأفراد وجنود" بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال زيارته التى قام بها إلى إدارة قوات أمن بورسعيد، حيث كان فى استقباله مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد اللواء مازن صبرى وعدد من القيادات الأمنية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ. 

 

وأشاد محافظ بورسعيد، بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة فى فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.

 

وأضاف المحافظ، بأن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار فضلا عن معاونة الأجهزة التنفيذية فى خروج عيد الأضحى بأفضل صورة له وتوفير الأمن والطمأنينة لدى المواطن، مشيرا إلى أن الشرطة تلعب دورا كبيرا فى المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها المحافظة من خلال توفير عنصر الأمن والأمان لها.

 

 
محافظ بورسعيد ومدير الأمن
محافظ بورسعيد ومدير الأمن

المحافظ ومدير الأمن
المحافظ ومدير الأمن

زيارة المحافظ لقوات الأمن
زيارة المحافظ لقوات الأمن

محافظ ومدير الأمن في قوات الأمن
محافظ ومدير الأمن في قوات الأمن
 
 

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