محافظ الغربية يوزع هدايا العيد على الأطفال بمسجد سيدى أحمد البدوى.. صور

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية ولشعب مصر العظيم وأهالي محافظة الغربية خاصة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى العطرة على مصرنا الحبيبة وشعبها بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وعقب الصلاة تبادل المحافظ التهنئة بعيد الأضحى، مع أبناء المحافظة الحاضرين، كما قام بتوزيع هدايا العيد على الأطفال بساحة المسجد الأحمدي.
محافظ الغربية يوزع هدايا العيد على الأطفال (1)
محافظ الغربية يوزع هدايا العيد على الأطفال (2)
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