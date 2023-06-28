محافظ الغربية يوزع هدايا العيد على الأطفال بمسجد سيدى أحمد البدوى.. صور

الغربية - مصطفى عادل

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد السيد البدوي بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.