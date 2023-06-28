اليوم السابع
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محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا لتقديم تهنئة العيد للأطفال

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:18 م
محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا لتقديم تهنئة العيد للأطفال محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا
الغربية محمد طارق

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حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، شيخ العرب طنطاوي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا. 
 
وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال حيث أطمن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر، وأطمئن أيضا من المسؤولين بالدار على توافر كل الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم. 
 
وقدم المحافظ العيدية للأطفال، داعياً المولى -عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.
 
محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (1)
محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (1)

محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (2)
محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (2)

محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (3)
محافظ الغربية يزور إحدى دور الأيتام بطنطا (3)

 


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