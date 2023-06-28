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مجزر البساتين يفتح 5 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 11:07 ص
مجزر البساتين يفتح 5 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين مجانا بالقاهرة.. صور الدكتور السيد عبد الرحمن المشرف العام لمجزر البساتين
كتب سيد الخلفاوى - تصوير ماهر إسكندر

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أكد الدكتور السيد عبد الرحمن، المشرف العام لمجزر البساتين، أنه تم فتح 5 صالات لاستقبال أضاحى المواطنين طوال أيام العيد، منهم 2 للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى والكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. 
 
وقدم المشرف العام على مجزر البساتين عدة نصائح للمضحيين، منها الحرص على صيام الأضحية 12 ساعة عن الأكل فقط قبل الذبح والسماح لخا بشرب المياه فقط. 
 
وشهد المجزر الألى بالبساتين، بالقاهرة اقبال كبير من المواطنين لذبح الأضاحي بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم المجزر الاستضافة مجاناً طوال أيام العيد، بالإضافة لعدة خدمات أخرى منها الكشف واماكن انتظار السيارات.
 
وفى السياق حذر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، من ترك مخلفات الذبح بالشوارع، مشيرا أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء وأن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

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