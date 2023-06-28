اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 04:51 م
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مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:52 م
مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان فى أول أيام عيد الأضحى مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن استقبال مجازر المحافظة لجميع الذبائح بالمجان منذ السابعة من صباح اليوم، وذلك ضمن خطة المحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم ذبح الأضاحي بالمجان وتقديم كافة الخدمات البيطرية من خلال أطباء مديرية الطب البيطري المتواجدين بتلك المجازر، بدء من اليوم وحتى نهاية عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الغربية، فقد استعدت المجازر لاستقبال الذبائح قبل العيد طبقاً للقواعد المعمول بها، حيث بلغ عدد المذبوحات خلال يوم وقفة عرفات إلى 685 ذبيحة بجميع مجازر المحافظة وبيانها كالتالي "287 عجول جاموسي ، 169 عجول بقري، 177 ضأن ، 35 جاموس كبيرة، 4 أبقار كبيرة، 11  ماعز ، 2 جمال" كما استقبلت المجازر يوم الإثنين 1427 ذبيحة وبيانها كالتالي "549 عجول جاموسي، 356 عجول بقري ، 381 ضأن ، 109 جاموس كبيرة، 16 أبقار كبيرة، 13 ماعز ، 3 جمال".
 
مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان (1)
مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان (1)

مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان (2)
مجازر الغربية تستقبل الذبائح بالمجان (2)

 


اخبار المحافظات محافظة الغربية

مجازر الغربية

ذبح الاضاحي

عيد الاضحى المبارك بالغربية



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