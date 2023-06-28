مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، وسط تأمينات مشددة وأجواء بهجة وسرور وهى أشهر ساحة بالمحافظة يقبل عليها المواطنون.
وكانت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أنهت استعداداتها لصلاة عيد الأضحى المبارك فى كافة ساحات الصلاة والمساجد بجميع أنحاء المدينة من شرقها حتى غربها، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين، وتنظيم الصلاة وإخراجه بشكل يليق بالمصلين.
وتتميز محافظة الإسكندرية بأجواء مميزة فى الأعياد وتحديدا قبل صلاة العيد واستعدادات الأهالى من الساعات الأولى من أول أيام عيد الأضحى المبارك بتجهيز الأضحى والمشاركة بتجهيز الساحات وتكبيرات العيد والتقاط الصور التذكارية بجوار الأضاحى حتى صلاح العيد وعقب الصلاة.
وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدى المرسى أبو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيدوإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك.
كما يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك. بالإضافة إلى لتنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الاضحى المبارك.
وأقامت مديرية الأوقاف بالإسكندرية غرفة عمليات برئاسة وكيل أوقاف الإسكندرية تبدأ من وقفة عرفات لمتابعة استعدادات صلاة العيد، وتنتهى بعد صلاة العيد لرصد ومتابعة على مدار الساعة لكافة التطورات فى مساجد وساحات الإسكندرية وأداء الخطبةً حتى الانتهاء من صلاة العيد مع متابعة ميدانية لكاف الساحات ورصد فى حالة وكود مختلفات ورفع تقارير على مدار الساعة.
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