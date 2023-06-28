مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

كما يتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك. بالإضافة إلى لتنسيق مستمر ومتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الإسكندرية، وذلك لتسهيل قيام المواطنين بصلاة عيد الاضحى المبارك.

وأقامت مديرية الأوقاف بالإسكندرية غرفة عمليات برئاسة وكيل أوقاف الإسكندرية تبدأ من وقفة عرفات لمتابعة استعدادات صلاة العيد، وتنتهى بعد صلاة العيد لرصد ومتابعة على مدار الساعة لكافة التطورات فى مساجد وساحات الإسكندرية وأداء الخطبةً حتى الانتهاء من صلاة العيد مع متابعة ميدانية لكاف الساحات ورصد فى حالة وكود مختلفات ورفع تقارير على مدار الساعة.