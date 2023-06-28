لافروف: بوتين لن يرفض أى مقترحات محددة للحوار مع الغرب

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يرفض أي مقترحات محددة للحوار مع الغرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف سيرجى لافروف، أن وجود فاجنر في أفريقا أمر متروك لدول القارة، متابعا :"نتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف العمل في سفارتي البلدين".

وتابع وزير الخارجية الروسى: لا توجد اتصالات حديثة مع الغرب يمكن وصفها بأنها مشجعة .

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا والصين تقدمان للمجتمع الدولي بديلا بناء عن سياسة الهيمنة الغربية، وتعملان معا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب.

وأضاف لافروف -في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثامن "روسيا والصين: تعاون في عصر جديد"، الذي نظمه مجلس الشؤون الدولية الروسي (RIAC) والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين- "موسكو وبكين تقدمان بديلًا بناءً عن سياسة الغرب، ليس بالقول بل بالأفعال وتعملان معًا على تهيئة الظروف لنظام عالمي متعدد الأقطاب يراعي مصالح جميع الدول، ويحترم الهوية الثقافية والحضارية لجميع الشعوب".