كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف بالجيزة.. اعرف الخطوات

كتبت – مرام محمد

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في 7 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف في حالة انتهاء عمره الافتراضى، وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الالكتروني للعميل.

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.