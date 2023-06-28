اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف بالجيزة.. اعرف الخطوات

الأربعاء، 28 يونيو 2023 06:00 ص
كيفية تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف بالجيزة.. اعرف الخطوات عداد مياه
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في 7 خطوات، إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد أو تالف في حالة انتهاء عمره الافتراضى، وذلك على النحو التالي:

المستندات المطلوبة

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة لآخر فاتورة استهلاك.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الالكتروني للعميل.

الإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

7- الانتهاء من تقديم الخدمة.


مياه الشرب والصرف الصحي

عداد مياه

تركيب عداد مياه بدل فاقد

عدادت مياه

الجيزة

محافظة الجيزة



الموضوعات المتعلقة

الجيزة تتعاقد مع إحدى الشركات لقراءة عدادات المياه.. وبدء العمل من الغد

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:16 م

جهاز حدائق العاصمة: عدادات مياه مسبقة الدفع لحاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:59 ص

خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بأخرى مسبقة الدفع بمدن القناة.. تفاصيل

الثلاثاء، 09 مايو 2023 02:57 م

مياه سوهاج : تركيب عدادات مياه مسبقة الدفع بالمصالح الحكومية

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:44 ص

مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال أيام العيد

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 02:05 م

تشغيل مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع خلال إجازة عيد الفطر ببنى سويف

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:53 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة