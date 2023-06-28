كاميرات المراقبة سلاح النيابة فى اتهام شخصين بسرقة منزل بالإكراه فى مصر القديمة

كتب أحمد حسني

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شخصين بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.