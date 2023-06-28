قائد طائرة يلقى أكياس من المخدرات فوق منطقة نائية بفرنسا.. اعرف التفاصيل

وكالات

شهدت منطقة أرديش النائية في فرنسا حادث مثير للجدل، عندما اعترضت طائرة مقاتلة فرنسية أخرى سياحية ذات المقعد الواحد، ليضطر قائدها فى نهاية المطاف إلى إلقاء أكثر من 12 كيساً يُشتبه في احتوائها على مخدرات.

وصرّح ناطق عسكري، أنه مع اقتراب الطائرة المقاتلة، شهد الطيار الحربي سلوكا "مريبا" للغاية في قمرة القيادة للطائرة السياحية، ليرى خلال بضع دقائق الباب مفتوحاً والطرود تُلقى من الجوّ.

وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إنّ المهرّب المشتبه فيه، وهو مواطن بولندي مدان في جريمة سابقة مرتبطة بالمخدرات، أُوقف بعدما حط في مهبط للطائرات في لانا بمنطقة أرديش.

وقد عثر المحققون على نحو 15 طرداً على الأرض تحتوي على ما يُقدّر بنحو 30 كيلوغراماً من مسحوق أبيض يتم تحليله.