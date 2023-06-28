عام إلى الخلف.. الكوريون يخسرون سنة من أعمارهم بقرار حكومى.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أصبح جميع الكوريين الجنوبيين على الفور أصغر بعام أو عامين، حيث تخلت الدولة عن نظام حساب العمر واستبدله بالطريقة المقبولة دوليًا.

قالت صحيفة الجارديان أنه بموجب النظام السابق، يعتبر مواطنو كوريا الجنوبية بعمر عام عند ولادتهم، ويتم إضافة عام كل 1 يناير، كانت العادة غير العادية تعنى أن الطفل المولود فى ليلة رأس السنة الجديدة سيبلغ من العمر عامين بمجرد أن تدق الساعة منتصف الليل.

وقالت صحيفة "كوريا تايمز" فإنه بموجب التعديلات التى أدخلت يوم الأربعاء، سيتم حساب الأعمار بنفس الطريقة التى يتم بها احتساب بقية العالم فى معظم الأمور الإدارية والمدنية، بما فى ذلك العقود والوثائق الرسمية الأخرى.

وقال المجلس الوطنى، الذى وافق على التغيير فى ديسمبر، أنه "سيحل الارتباك الاجتماعى الناجم عن الاستخدام المختلط لحسابات العمر والآثار الجانبية الناتجة عنها".

بينما تم تطبيق المعيار العالمى على الوثائق الطبية والقانونية منذ الستينيات، استمرت النماذج الرسمية الأخرى فى استخدام الطريقة التقليدية.

وقال لى وان كيو، وزير التشريع الحكومى، للصحفيين "نتوقع أن النزاعات القانونية والشكاوى والاضطرابات الاجتماعية التى تسببت حول كيفية حساب الأعمار سيتم تقليصها بشكل كبير"، وأضاف: "إنه شعور جيد". "بالنسبة للأشخاص مثلى، الذين كان من المفترض أن يبلغوا الستين من العمر العام المقبل، هذا يجعلك تشعر وكأنك ما زلت شابًا".

فى حين أنه من المتوقع أن يستمر بعض الأشخاص فى استخدام الطريقة التقليدية فى أماكن غير رسمية، قال 86% من الكوريين الجنوبيين إنهم سيتبنون النظام الدولى فى حياتهم اليومية عندما يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ

ووفقا للتقرير فان أصول طريقة عد الأعمار التقليدية غير واضحة. تقول إحدى النظريات أن بلوغ الطفل عامًا واحدًا عند الولادة يأخذ فى الاعتبار الوقت الذى يقضيه فى الرحم - مع تسعة أشهر تقريبًا إلى 12. ربطها البعض الآخر بنظام عددى آسيوى قديم لم يكن لديه مفهوم الصفر.