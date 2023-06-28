طقس ثانى أيام العيد.. حار نهارا ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الخميس، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.