طرق طبيعية لعلاج عسر الهضم خلال عيد الأضحى

كتبت نهير عبد النبى

عسر الهضم من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون، والتى تؤثر بشكل كبير على جسم الإنسان، ويمكن أن تشمل أعراض عسر الهضم الامتلاء غير المريح في البطن بعد تناول الطعام، أو قد تشعر بألم أو إحساس بالحرقان في الجزء العلوي من معدتك، ولا يعد عسر الهضم مرضًا لكنه أحد أعراض مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى، مثل القرحة أو التهاب المعدة أو ارتداد الحمض.

وقد تزداد مشاكل عسر الهضم في عيد الأضحى بسبب تناول كميات كبيرة كم الأكلات واللحوم الدسمة، وحسب ما ذكره موقع timesofindia فإن هناك طرق طبيعية لعلاج عسر الهضم وهى..

- النعناع أو البابونج

وجد الباحثون أن النعناع علاج طبيعي فعال لتقليل آلام البطن المصاحبة لعسر الهضم، يمكنك شرب النعناع لأن الماء الدافئ سيساعد على تهدئة معدتك، أو إذا كان لديك زيت النعناع الأساسى، يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا.

يمكن أن يساعد البابونج أيضًا فى تخفيف عسر الهضم لأنه يقلل بشكل طبيعى من الالتهابات والتشنجات، لذلك يمكن أن يساعد فى تقليل آلام المعدة إذا كنت تتناول مخفف الدم ، فاستشر طبيبك قبل استخدام البابونج للمساعدة في علاج عسر الهضم.

- جذر عرق السوس

يمكن أن يساعد عرق السوس في تخفيف عسر الهضم بسرعة لأنه يحتوى على مركبات تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي في حين أن العلماء لا يفهمون تمامًا كيف تساعد هذه العشبة في تهدئة اضطراب المعدة، تشير الأبحاث إلى أنها تحسن حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.

لتخفيف عسر الهضم يمكنك مضغ جذر عرق السوس أو إضافته إلى الماء الساخن، لكن احرص على عدم الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يتسبب عرق السوس في اختلال توازن الكهارل عند تناوله بجرعات أعلى ، لذلك التزم بجرعة 2.5 جرام أو أقل يوميًا.

- الشمر

بذور الشمر هي غذاء شائع معروف بتحسين عسر الهضم بسرعة، يمكن للعشب أن يقلل بشكل طبيعي من تقلصات المعدة ، وقد وجد الباحثون أيضًا أنه يساعد في تحسين إفراغ المعدة المتأخر الذي يؤثرعلى العديد من الأشخاص المصابين بعسر الهضم، يمكن أن يساعد مضغ بذور الشمر أو احتساء شاي الشمر على تهدئة تقلصات المعدة والانتفاخ والغثيان المرتبط بعسر الهضم.

- الزنجبيل

للزنجبيل تاريخ طويل من الاستخدام الطبي لمجموعة متنوعة من الحالات الصحية ، بما في ذلك عسر الهضم تحتوي العشبة على مركبات وجد الباحثون أنها يمكن أن تساعد في تسريع تقلصات المعدة عند تناوله ، يمكن أن يساعد في نقل الأطعمة المسببة لعسر الهضم عبر الجهاز الهضمي بسرعة أكبر ، مما يمنحك الراحة المهدئة.

يمكن أن تساعد المركبات الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تخفيف الغثيان والإسهال الذي قد يصاحب عسر الهضم ويقلل من القيء للراحة السريعة ، يمكنك شرب شاي الزنجبيل ، أو يمكنك إضافة الزنجبيل إلى الأطعمة الخفيفة مثل الأرز الأبيض ، إذا كنت تستطيع معدة أي شيء تأكد من تناول الطعام ببطء لتجنب تفاقم الأعراض.

- خل التفاح

يصاب بعض الأشخاص بعسر الهضم لأن معدتهم لا تنتج حمضًا كافيًا لهضم طعامهم بشكل صحيح إذا كنت من هؤلاء الأشخاص، فإن تناول ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في الماء يمكن أن يساعد في التخلص من عسر الهضم بسرعة.

لأن خل التفاح حمضي بشكل طبيعي ، يمكن أن يساعد في تحفيز إنتاج الجسم وإفراز حمض المعدة. مع وجود المزيد من الأحماض في معدتك ، يمكن لجسمك هضم طعامك بشكل أسرع ، مما قد يساعد في تخفيف الانزعاج والانتفاخ والحموضة المصاحبة لعسر الهضم.

- الصبار

وجد الباحثون أن الصبار علاج طبيعي فعال للعديد من أعراض عسر الهضم، بما في ذلك:

- حرقة في المعدة

- انتفاخ

- التجشؤ

- غثيان

- صعوبة البلع