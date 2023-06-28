شمال سيناء تحتفل بالعيد.. المحافظ يؤدى صلاة العيد بالعريش والأهالى ينحرون الأضاحى

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت شمال سيناء انطلاق احتفالات العيد وشروع الأهالى فى نحر أضاحيهم فى ظل أجواء آمنة مستقرة، وأدى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صلاة العيد فى مسجد الرفاعى بوسط مدينة العريش، بحضور القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة وعدد من رجال الدين الإسلامي وجموع المواطنين.

كما أدى الآلاف من أبناء محافظة شمال سيناء صلاة عيد الأضحى المبارك فى الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف للصلاة والمساجد التى تؤدى بها صلاة الجمعة على مستوي مراكز ومدن المحافظة، وسط إجراءات مشددة.

وأكد المحافظ استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات، طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية، مثل الكهرباء والتموين والصحة، ومرافق المياه والصرف الصحي.. معلنًا تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وباقي الأجهزة والمرافق، لضمان سرعة الاتصال بها، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

وقام الأهالي عقب أداء صلاة العيد، بنحر الأضاحي والتي تنوعت ما بين الأبقار والعجول والخراف والماعز، وسط فرحة كبيرة من الأطفال، حيث يحرص رب الأسرة أو أحد أفرادها على ذبح الأضحية بنفسه، وقامت السيدات بصنع الخبز الطازج والفطائر، ثم تناول إفطار العيد المعروف بالشوايا "وهى عبارة عن قطع من اللحم و الشحم والكبد والقلب يتم وضعها في اناء وتسوى على النار دون اضافة زيوت أو سمن"، بعدها قامت العائلات بالتزاور والتهادى بأجزاء من الأضحية.