اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:35 ص
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شاهد أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة.. صور

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:30 ص
شاهد أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة.. صور أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يضم متحف اثار مدينة الغردقة الالاف من القطع الاثرية التى تعود إلى العصور المختلفة، واكثرها تواجدا وتجسيدا الاثار الفرعونية القديمة، ومن ضمن المعروضات داخل متحف الغردقة أدوات المطبخ عند الفراعنة.

قال مينا مكرم وكيل الشئون الاثرية فى متحف اثار الغردقة أندائما المصرى القديم حريص بشكل دائم على إظهار الفن والجمال فى شتى مجالات الحياة فقد حرص أيضًا على أن تكون الأدوات المنزلية وادوات المطبخ كذلك.

واضاف أن يعتبر كل صانع لتلك الأدوات هو صانع بدرجة فنان وخاصة فى صناعة السلال التى برع فى تطويع الخامات المختلفة لصناعتها بأشكال وألوان مختلفة وجعلها ترتقى بجدارة لأن تكون فن بجانب كونها صناعة، وكذلك ادوات المطبخ مثل السكاكين وادوات التقطيع الاخرى، والمصنوعة من الظران للتقطيع وأطباق من الفخار والألباستر.

ووصف داخل متحف الغردقة مجموعة من السلال الرائعة فى شكلها والمتقن صناعتها، وهما سلتين صغيرتين لهما غطاء مخروطى الشكل، تم اكتشافهم فى مدينة أخميم، مصنوعين من، ألياف القصب، كذلك سلة كبيرة بيضاوية ذات غطاء مصنوعة من ألياف البردى.

 واكد أن السلال من أقدم الصناعات والأدوات المنزلية المستخدمة منذ أقدم العصور وحتى عصرنا هذا مازالت مستخدمة فى بعض المناطق، حيث كانت صناعة السلال معروفة فى مصر تقريبا منذ العصر الحجرى الحديث أى منذ حوالى 5000 سنة قبل الميلاد.

وكان يستخدم فى صناعة هذة السلال مواد مختلفة مثل سعف النخيل ونخيل الدوم والبردى وألياف القصب وغيرها من المواد، وكان يستخدم هذا النوع من السلال

لتخزين البقول والحبوب وباقى الأطعمة الأخرى واستخدمت الملونة منها فى بعض الأحيان لزينة المنازل.

 

أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (1)
أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (1)

 

أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (2)
أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (2)

 

 

أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (3)
أدوات المطبخ عند المصريين القدماء بمتحف آثار الغردقة (3)

 


 

 


البحر الاحمر

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الادوات المنزلية للفراعنة



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