سعر الدولار اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى

كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-6-2023، أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية بأول أيام عيد الأضحي المبارك، مسجلا في البنك الأهلى المصرى سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 30.84 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وبمناسبة عيد الأضحي المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من أمس الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء.

30.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 30.90 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.