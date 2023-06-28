زلات لسان بايدن عرض مستمر.. الرئيس الأمريكى يشير إلى أوكرانيا بـ"العراق"

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أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن طريق الخطأ إلى أوكرانيا على أنها العراق في مناسبتين؛ إذ بدا الأمر وأنه اختلط عليه أسماء مناطق الصراع الأخيرة.



وبحسب ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، سُئل بايدن عن مدى تأثير حركة التمرد المجهضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي رده، قام بذكر العراق بدلا من أوكرانيا.



وقال بايدن - خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض - "من الصعب التكهن بذلك، لكن من الواضح أنه يخسر الحرب في العراق، إنه يخسر الحرب في الداخل وأصبح منبوذًا قليلاً في جميع أنحاء العالم".



ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على الخطأ.

وهذه ليست المرة الأولى التى يخطئ فيها بايدن أثناء إلقاء خطابه سواء أمام الأمريكيين أو فى المحافل الدولية حيث سبق له وأن وقع فى ذلات لسان سابقة أبرزها خلال حديثه أما الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى حيث قال "نحن بحاجة للتأكد من أن الحكومة الأوكرانية يمكن أن تستمر فى تقديم الخدمات الأساسية للشعب الإيراني"، ويقصد بذلك الشعب الأوكراني.

وكان قد أثار خطاب الرئيس الأمريكى قبل عدة أيام، حول تشديد الرقابة على انتشار الأسلحة بين المواطنين فى الولايات المتحدة الجدل الواسع، حيث قال "حفظ الله الملكة يا رجل" واعتبر زلّة لسان جديدة لجو تضاف إلى سلسلة زلات قديمة.

وأيضا اختلطت كلمات بايدن الذى تحدث فى الذكرى الثلاثين لقانون الإجازة العائلية والطبية، أو FMLA، خلال حديثة عن تطور وإنجازات التى تسبب بها القانون خاصة فيما يتعلق الامر بمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والأمهات العاملين قائلا أن "أكثر من نصف النساء فى إدارته هم نساء".