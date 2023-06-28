زاخاروفا: الغرب لم يحقق أية نتائج من الهجوم الأوكراني

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية لم تحقق أية نتائج من المحاولة الفاشلة للجيش الأوكراني وتعتقد أن بإمكانها تحويل الوضع لصالحها من خلال توفير المزيد من الأسلحة.



وأضافت زاخاروفا بحسب ما أوردت وكالة تاس الروسية "من الواضح أن الغرب لم يصل إلى أي استنتاجات من المحاولة الفاشلة للهجوم الأوكراني ويعتقد أنه بإمكانهم تحويل الوضع لصالحهم من خلال الاستمرار في تقوية عضلات أوكرانيا العسكرية".



وشددت زاخاروفا على أن المزيد من إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع.



وقالت زاخاروفا: "المزيد من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تصعيد النزاع المسلح. هذه خطوات غير مسؤولة. مثل هذه الأعمال تؤدي إلى خسائر فادحة، بما في ذلك المدنيين في المنطقة".



وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات الأخيرة لساسة غربيين في هذا الصدد.



وحول ذلك، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبي على توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو".



وأتبعت أستراليا ببيان بأنها ستزود كييف بـ 70 قطعة من المعدات العسكرية وذخيرة مدفعية عيار 105 ملم. كما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار.