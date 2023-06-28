رئيس مدينة أشمون فى جولة مفاجئة للمستشفى العام فى أول أيام عيد الأضحى

أجرى المحاسب خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة رمضان محمدى نائب رئيس المدينة، جولة صباحية تفقدية مفاجئة لمستشفى أشمون العام لمتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى، والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وكذلك.

وتفقد رئيس المدينة قسم العناية الحرجة وأقسام الاستقبال والطوارئ والوقوف على مدى جاهزية تلك الأقسام ومدى توافر المستلزمات الطبية اللازمة بالإضافة إلى مدى كفاءة وإستعداد الأطقم الطبية المقدمة للخدمة والوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة بجميع الأقسام.

وأشار رئيس المدينة إلى اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعانتهم .

وأكد النمر أنه تم التنبية على نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بصفة دورية بالشارع خلال أيام العيد من خلال شن الحملات الصباحية والمسائية والتصدي لكافة المخالفات وإزالة كافة الاشغالات بالطرق والشوارع والمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً علي الرقعة الزراعية.

وأكد رئيس المدينة أن غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمجلس مدينة أشمون وجميع الوحدات المحلية تتواجد علي مدار ال 24 لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك علي أرقام 3442016 أو علي رقم3442012 وذلك لخدمة أهالي مركز ومدينة أشمون.