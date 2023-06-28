اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الإمارات يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد فى أبوظبى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 08:00 ص
رئيس الإمارات يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد فى أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد الشيخ زايد الكبير يأبوظبي.

وبحسب موقع العين الإخبارى، أدى هذه الشعيرة إلى جانب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عدد من الشيوخ، والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وجموع المصلين.

وألقى خطبة العيد، الدكتور عمر حبتور الدرعي، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بعنوان "عيدنا تماسك أسري"، ودعا الله، في الختام، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع باليمن والبركات، وعلى دولة الإمارات بدوام الاستقرار والازدهار.

وعقب أداء صلاة العيد تبادل رئيس دولة الإمارات، التهاني مع المصلين بحلول هذه المناسبة الكريمة، ثم زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيوخ، ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقرؤوا الفاتحة على روحه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يجزل مثوبته جزاء ما قدمه لشعبه وأمته.

وعقب أداء صلاة العيد، كتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه بموقع "تويتر": "أبارك لإخواني الحكام وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك.. وأدعو الله تعالى أن يعم السلام والأمن ربوع العالم كله.. العيد مناسبة للتراحم والمحبة والتسامح.. وما أحوج البشرية لاستلهام هذه المعاني من أجل عالم يسوده الاستقرار والازدهار".

 


الامارات

عيد الاضحى

محمد بن زايد

مسجد الشيخ زايد

ابو ظبى



الموضوعات المتعلقة

المغرب: الثلاثاء غرة ذو الحجة والخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى

الإثنين، 19 يونيو 2023 01:00 ص

دار الفتوى اللبنانية تعلن 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 18 يونيو 2023 10:37 م

المغرب تعلن العفو الملكى عن 979 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

الأحد، 10 يوليو 2022 12:00 ص

الجيش اللبنانى يعلن إطلاق طلقتى مدفعية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 08 يوليو 2022 05:29 م

وكالة شؤون المسجد النبوى تستعد لاستقبال المصلين فى يوم عرفة وصلاة عيد الأضحى

الجمعة، 08 يوليو 2022 10:37 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة