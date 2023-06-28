اليوم السابع
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الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:14 م
أكرم القصاص
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ذبح 30 رأس ماشية على مدار أيام العيد وتوزيعها على مستحقيها بمراكز ومدن الشرقية

الأربعاء، 28 يونيو 2023 03:13 م
ذبح 30 رأس ماشية على مدار أيام العيد وتوزيعها على مستحقيها بمراكز ومدن الشرقية ذبح الماشية
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصة في المناسبات والأعياد.
 
أشار المحافظ إلى الدور الذي تقوم به جمعية الأورمان، في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجا، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. 
 
ومن جانبه أوضح  سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تنفيذاً لتعليمات اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان سوف تقوم الجمعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بذبح 30 رأس ماشية وتجهيز اللحوم داخل مجزر أولاد صقر لتوزيعها بالمجان على الأسر المستحقة بمختلف قري مراكز المحافظة وذلك تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، لافتاً إلى أنه تم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية ويتم الذبح تحت إشراف الأطباء البيطريين بالإدارة البيطرية بأولاد صقر.
 
 
يذكر أن جمعية الأورمان انتهت من توزيع 10 طن لحوم مجمده علي المستحقين بمختلف المراكز والمدن والاحياء وذلك قبل عيد الاضحي المبارك لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.

 


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