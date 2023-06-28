خبيرة تغذية توضح أضرار الإفراط فى عصير البرتقال

كتبت فاطمة ياسر

كشفت خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء مخاطر غير متوقعة لمشروب صحي مفيد.وتشير الأخصائية إلى أن الإفراط فى شرب عصير الفواكه الطازج يؤثر سلبا في الجهاز الهضمي وحالة الكبد.وفقا لما نشرته وكالة نوفوستي.

تقول بافلوفا: "دعونا نحسب. للحصول على كوب من عصير البرتقال يجب عصر برتقالتين كبيرتين أو ثلاث متوسطة الحجم. وعادة لا يأكل الإنسان هذا العدد دفعة واحدة. كما أن هذا العصير خالي من الألياف الغذائية، التي تمنع وصول الغلوكوز والفركتوز إلى الدم بسرعة، وتؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء والأمعاء نفسها".

وتشير الخبيرة إلى أن الشخص يحصل مع كوب من العصير على شحنة من الكربوهيدرات البسيطة، ما يضر بعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتمثيل الغذائي للكبد. لذلك فإن تناول كمية كبيرة من سكر الفركتوز مع عصير الفواكه يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ووفقا لها، يمكن أن تؤدي جرعات كبيرة من سكر الفركتوز إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي والسكري، وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والنقرس.