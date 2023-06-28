خادم الحرمين يهنئ الحجاج والمسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

إيمان حنا

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الحجاج والمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الملك سلمان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة. ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير.