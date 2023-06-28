حملات أمنية من الداخلية لضبط المخدرات والألعاب النارية فى العيد

كتب محمود عبد الراضي

تلاحق وزارة الداخلية الألعاب النارية التي يقبل الشباب والأطفال على شرائها واستخدامها في العيد بالشوارع، بما يمثل خطورة كبيرة عليهم، فضلا عن شن حملات مكبرة لاستهداف حائزي المواد المخدرة، الذين يحاولون ترويج المخدرات خلال فترة العيد، حيث يتم استهدافهم بحملات مكبرة وضبطهم، لحماية الشباب من براثن الإدمان.

وتشمل بنود خطط التأمين، الانتشار الأمني المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة ، لاسيما خلال فترة العيد والمتابعة والتصدي بمنتهى الحسم لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، ومواصلة الجهود الأمنية لضبط حركة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجاري والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.

وجاء بخطط التامين على التواجد الأمني الميداني الفعال لكافة المستويات الإشراقية والقيادية ، لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، واستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.