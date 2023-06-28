حضن أم برازيلية وطفلها بعد 16يومًا غيبوبة.. أطباء يصفون نجاة الابن بالمعجزة

فاطمة شوقى

أثار فيديو لأم برازيلية وهى تحتضن طفلها البالغ 8 سنوات بعد إفاقته من غيوبة استمرت 16 يوما بسبب إصابته بمرض انحلال البشرة الفقاعى، المعروف بمرض الفراشة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكد أطباء الطفل أن نجاته "معجزة".

وأشارت صحيفة "الاونيبسيون" الفنزويلية إلى أن جيلهيرمى ، طفل برازيلى يبلغ 8 سنوات ، يعانى من مرض "الفراشة" وهو عبارة عن مرض وراثي يحدث بسبب خلل جيني، ويسبب هشاشة الجلد وتقرحه، ويعاني مرضى انحلال البشرة الفقاعى وجود جروح كبيرة مفتوحة على الجلد تستمر، ولكنه دخل فى غيبوبة استمرت 16 يوما وكان الأطباء لم يكن لديهم الأمل فى نجاته.

ووصف الأطباء صحوته بأنها "معجزة"، وكان لقاء الأم البرازيلية بطفلها مؤثر للغاية، حيث استمر حضنها لفترة طويلة، وكان الطفل فى حالة انهيار بمجرد رؤية والدته، وتم تخليد هذه اللحظة المؤثرة التى انتشرت بشكل كبير على جميع مواقع التواصل الاجتماعية، وشاهد موظفو المستشفى العناق الذي حدث بين الأم والابن، وهما يبكون من السعادة.

في حوار مع تي في جلوبو، قالت الأم البرازيلية: "الحمد لله أنه استيقظ من هذا الكابوس.. أشكر جميع الأطباء الذين ساهموا فى شفاء طفلى الذى كان مستحيلا".