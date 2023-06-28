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حديقة الحيوان تستقبل الزائرين من التاسعة صباحا للاحتفال بعيد الأضحى

الأربعاء، 28 يونيو 2023 07:00 ص
حديقة الحيوان تستقبل الزائرين من التاسعة صباحا للاحتفال بعيد الأضحى حديقة الحيوان - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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استعدت حديقة الحيوان اليوم الأربعاء لاستقبال الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً بسعر تذكرة دخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين، وتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.
 
يشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى "جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى أفريقيا"، وتبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل وتضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.
 
وتقع الحديقة بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل على المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة، وهي في نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة، إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة على حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلى تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزة أكبر معرض لحيوانات وطيور القاره الأفريقية.
 
ويقام حول الحديقة سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم "1"، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع فى شارع الجيزة ومنقوش على جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل القارات الخمس.

حديقة الحيوان

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