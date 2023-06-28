حالات توقف تنفيذ عقوبة الإعدام أبرزها الأعياد الدينية

كتب أحمد إسماعيل

راع المشرع المصرى قدسية الأعياد الدينية لجميع الديانات السماوية ، فحدد حالات يوقف فيها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجناء، ومن ابرز تلك الحالات الأعياد والمناسبات الدينية الخاصة بالمحكوم عليهم مثل عيد الأضحى المبارك وعيد الفطر، والاجازات الرسمية للدولة.

فالمشرع المصرى حدد عقوبات رادعة لمواجهة جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكذلك عقوبات الاتجار في المواد المخدرة مثل الهيروين تصل إلى الإعدام، لكن لم يغفل المشرع المصرى حالات حظرت فيها تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين حال ما أصبح الحكم نهائي وتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

يرصد اليوم السابع 3 حالات يحظر فيهم تنفيذ عقوبة الإعدام وفقا للقانون:

1-حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية للدولة

2-حظرت المادة 475 تنفيذ عقوبة الإعدام فى الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

3-المادة 476 حظرت تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

ونصت المادة 477 على أن تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما.