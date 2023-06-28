جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصرى.. صور

كتب محمود عبد الغني

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري، بحوزته كمية كبيرة من الثعابين داخل أكياس من القماش.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط العمانية القادمة من مسقط استوقف أحمد جمال رشدى، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر أحمد، مأمور الجمرك والذي تلاحظ له، وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب، قام تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي فوجئ باكياس من الكتان مغلقة وملفوفه برباط.

وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد بأنها ثعابين ونظرا لخطورة الأمر قام أحمد عمر كحك مدير الجمرك بإخطار مسئولي إدارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار، تحت رئاسة اللواء الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية.

وتم تشكيل لجنة ضمت كل من الأطباء البيطريين ربيع عبد النبي ومحمد بدر الدين وماري مراد يوسف ومحمد طه، وبفحص مشمول المضبوطات تبين أنها عبارة عن 11 كيسا بهم 73 ثعبان منهم 48 أحياء و 25 نفقوا، وكيس بداخله أثنين سلحفاة؛ وتم التخلص من النافق بطريقة صحية لا تضر بالبيئة بواسطة أعضاء اللجنة.

ونظرا لعدم وجود الموافقات الاستيرادية، وأيضا لمخالفة القانون المنظم لاتفاقية سايتس الدولية تم تسليمهم لأطباء الحجر البيطري، لايداعهم بالمعزل لحين تسليمهم إلى حديقة الحيوان.

وأمر أسامة محمد دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 78 لسنة 2023، ونبه على الراكب بالتوجه إلى حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات، وتمت الإجراءات بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.



محاولة تهريب 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصرى (4)



محاولة تهريب 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصرى (5)



محاولة تهريب 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصرى (1)



محاولة تهريب 73 ثعبانًا بحوزة راكب مصرى (2)