توزيع 21 ألف و500 كيلو لحوم بلدى ومستوردة على الأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

بدأت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، فى ذبح أضاحيها المحلية داخل مجزر أشمون بعزبة لمعى بمركز أشمون المعتمد من وزراة الزراعة، وتحت إشراف الطب البيطري، تحت رعاية اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

واكد أمام فوزى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

وأوضح فوزى، أنه تتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية وسوف يتم الذبح والتشفيه والتعبئة في المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالمحافظة وتحت إشراف الأطباء البيطريين في هذه المجازر.

وفى سياق متصل، قال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية الذبح بدأت بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة وتستمر إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، حيث يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأوضح شعبان أن الأورمان قامت صباح اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك بتوقيت الدول التى يتم ذبح فيها رؤوس المواشي المستوردة بالذبح ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، بحضور وفد من جمعية الاورمان وعدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الاسلامى، وذلك ضمن مشروع "صك الاضحية" الذى تطلقه الجمعية.

واختتم شعبان، أن إجمالى اللحوم المقدمة من الجمعية هذا العام بلغت مليون و350 ألف كيلو لحوم مستوردة وبلدية، وأن حصة محافظة المنوفية منها 21 ألف و500 كيلو، توزع على القرى والنجوع بجميع مراكز المحافظة.