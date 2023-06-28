توزيع ورود وحلوى وكروت هدية الرئيس السيسى على أهالى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، توزيع الورود والحلوى والكروت هدية الرئيس السيسى لأهالي المحافظة، كما تم توزيع كروت على المعيدين، كتب عليها" تهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير".

حيث انتشر شباب وفتيات من أهالي المحافظة، يوزعون الحلوى والكروت والورود على المارة أمام ديوان عام محافظة كفر الشيخ، وأمام حديقة صنعاء، وبعدد من الشوارع، مقدمين التهنئة للمعيدين من كبار وشباب وأطفال وفتيات وسيدات، مقدمين لهم الحلوى والورود وكروت تهنئة الرئيس عبدالفتاخ السيسي، لأهالي محافظة كفر الشيخ، وسط حالة من الفرحة والسعادة.

وعبر أهالي المحافظة عن سعادتهم بهدية الرئيس لهم، متمنين له دوام الصحة والعافية، وتظل راية مصر مرفوعة، تحت قيادته، ومزيدا من الرقي والتقدم لمصرنا، ومزيدا من المشروعات القومية العملاقة, وأن ينعم على مصر بالامن والأمان.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولقيادات الدولة، والشعب المصري عامة وأهالي محافظة كفر الشيخ خاصة وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن جميع دوائر المحافظة، والصحفيين والإعلاميين والمراسلين بالمحافظة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء وأن يعم الخير والنماء والرخاء على كافة ربوع مصر.



توزيع الحلوى على المارة



توزيع الحلوى وكروت هدية الرئيس



توزيع الحلوى



توزيع الهدايا



توزيع الورود والحلوى على الاهالي



توزيع هدايا الرئيس بالشوارع بكفر الشيخ



جانب من توزيع الكروت والهدايا